Молодой мужчина робко попросил в аптеке «таблетки любви», а потом сбежал

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-22T13:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Неуверенный в своих силах молодой человек ограбил барнаульскую аптеку. Молодой мужчина, которому на вид было всего лет 30, похитил из аптеки «таблетки любви».

Возможно, ему было настолько неловко, что пришлось покупать средство для улучшения потенции, а может быть в помещение кто-то вошел, спугнув парня. Или еще хуже, денег не было, а дама сердца ждала - не расплатившись, барнаулец схватил пилюли и дал деру из аптеки.

Как сообщает сообщество «Инцидент Барнаул», все произошло в здании по адресу проспект Красноармейский, 4 в субботу, 22 декабря.. К несчастью воришки, ночи любви не суждено было сбыться, так как буквально через 15 минут он был задержан группой немедленного реагирования.

Официального подтверждения этой информации на момент написания новости, не было, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.