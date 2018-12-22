2018-12-22T12:30:54+03:00
Общество

Женщина перевела мошенникам 100 тыс рублей, чтобы получить кредит

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула перевела мошенникам 100 тыс. рублей в надежде получить кредит в 120 тыс. рублей. У нее выманили деньги под предлогом оформления страховок и оформления документов.

- На одном из интернет-сайтов женщина разместила заявку на получение кредита. Через некоторое время на сотовый телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он заверил женщину в получении необходимых денежных средств и в качестве условия оформления кредитного договора попросил перевести оплату за страховку. После потерпевшей позвонили еще раз и попросили перевести оплату за оформление документов. Женщина выполнила все указания мошенников, - сообщается на сайте краевого управления МВД.

А дальше – классика жанра. Когда деньги были списаны, телефоны, с которых звонили потерпевшей, оказались выключенными. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в органы внутренних дел.

Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки мошенников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
55-километровый лыжный марафон пройдет на Алтае
На бесплатную медицину в Алтайском крае потратят 32,5 млрд рублей
Водителей просят пропускать колонны автобусов с детьми
Водители: на «Павлике» два экипажа ГИБДД тормозят всех подряд
Двух бийчан будут судить за зверское убийство
Нетрезвый велосипедист из Бийска побил сотрудника Росгвардии
Новоалтаец забил соседа сковородкой
Алтайский край оказался в десятке туристического нацрейтинга
Селянин «по пьяной лавочке» убил знакомого
На Алтае прогнозируют рост аварий из-за непогоды
«Эвалар» - лидер Национального фармацевтического рейтинга
В барнаульской «Галактике» закрыли две игровые зоны из-за нарушений пожарной безопасности
Барнаульцы получают фейковые сообщения о мусоре
В Барнауле пытались зарезать таксиста
Железнодорожный путепровод в Барнауле отремонтируют после наезда грузовика
В Минкультуры обсудили предстоящие гастроли алтайского Национального драмтеатра им. Кучияк
Как не нарваться на фальсифицированную водку
ОРВИ наступает: В школах и детсадах Алтайского края ввели ежедневный осмотр детей
На Алтае старший брат уговорил младшего украсть игрушки
В Рубцовске неизвестные разбили снежный городок
Клиенты «Жемчужной реки» из Алтайского края наконец-то вернулись домой
Пострадавшим в ДТП с автобусом барнаульцам страховки выплатит «СОГАЗ»
Барнаульский священник 1 января проведет трезвую пробежку
Опасные мясо, фрукты и орехи пытались ввезти на Алтай
ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы на новогодние елки