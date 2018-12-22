Женщина перевела мошенникам 100 тыс рублей, чтобы получить кредит

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-22T12:30:54+03:00

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Жительница Барнаула перевела мошенникам 100 тыс. рублей в надежде получить кредит в 120 тыс. рублей. У нее выманили деньги под предлогом оформления страховок и оформления документов.

- На одном из интернет-сайтов женщина разместила заявку на получение кредита. Через некоторое время на сотовый телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он заверил женщину в получении необходимых денежных средств и в качестве условия оформления кредитного договора попросил перевести оплату за страховку. После потерпевшей позвонили еще раз и попросили перевести оплату за оформление документов. Женщина выполнила все указания мошенников, - сообщается на сайте краевого управления МВД.

А дальше – классика жанра. Когда деньги были списаны, телефоны, с которых звонили потерпевшей, оказались выключенными. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в органы внутренних дел.

Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки мошенников.