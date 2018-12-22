2018-12-22T10:33:48+03:00
Спорт

55-километровый лыжный марафон пройдет на Алтае

Иван ОЛЕКСЮК
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55-километровый лыжный марафон состоится в Алтайском крае. Турнир пройдет по маршруту «Динамо» - Зимари - «Динамо» в воскресенье, 23 декабря.

- Стартуют спортсмены с барнаульской лыжной базы «Динамо» утром, с 9 до 11 часов. На старте каждый лыжник получит жетон, который нужно будет отметить на 25-м километре марафона в пункте Зимари, - сообщает официальный сайт регионального правительства.

На стартовой площадке будут работать теплые раздевалки, в которых можно будет оставить вещи. Пункты питания оборудуют на пятом, пятнадцатом, двадцать пятом и сороковом километрах. Участники, прошедшие полную дистанцию, получат призы от крупной алтайской торговой компании.

Напомним, в регионе ежегодно проходят крупные спортивные праздники. Один из них - Лыжня здоровья.

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