На бесплатную медицину в Алтайском крае потратят 32,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-22T09:06:35+03:00

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В следующем году на бесплатную медицинскую помощь жителям Алтайского края в следубщем году планируют потратить 32,5 млрд рублей из фонда ОМС.

Это на 3,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

- Если в 2018 году норматив составляет 12 175,1 рубля, то в 2019 году он увеличится на 11,2% - до уровня 13 534,8 рубля, - сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Предполагается, в 2019 году в программу обязательного медицинского страхования добавят еще два вида высокотехнологичной медицинской помощи - коронарное стентирование (позволяет сокращать инвалидизацию и смертность от инфарктов миокарда).

Фонд планирует потратить на высокотехнологичную медицинскую помощь 1,9 миллиарда рублей. Более 11 тысяч жителей края смогут получить такое лечение.

- Сегодня высокотехнологичная помощь наиболее приближена к населению края, равнодоступна как сельским, так и городским жителям. Сегодня у нас 21 такое учреждение. На следующий год планируется беспрецедентный объем средств на оказание помощи онкологическим больным. Запланировано 3,2 миллиарда рублей, - рассказала директор регионального Фонда Марина Богатырева.