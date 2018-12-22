СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-22T08:36:58+03:00

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Водителей просят пропускать колонны автобусов с детьми, которые едут на новогодние представления.

- В этом году губернаторские новогодние представления для школьников, организованные в КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина», будут проходить с 22 по 28 декабря, кроме того, в городах Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Алейск, Заринск и Камень-на-Оби пройдут окружные елки, которые продлятся до 30 декабря, - сообщает краевое управление МВД.

Автобусные колонны будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции. Водителей также просят быть внимательными - на новогодние представления дети приезжают на общественном транспорте, а также организованными колоннами в пешем порядке.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах.