Водители: на «Павлике» два экипажа ГИБДД тормозят всех подряд

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-22T07:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульские водители предупреждают друг друга о проверках Госавтоинспекции в субботу, 22 декабря. Сообщение пересылается через WhatsАpp.

- На Павловском тракте дежурят два экипажа ГИБДД, тормозят всех подряд, будьте осторожны, - говорится в сообщении.

Уточняется, речь идет об участке на выезде города в сторону Павловска. Водителям рекомендуют не забывать пристегивать ремни безопасности, и вообще не нарушать правила дорожного движения.

Кстати, по выходным барнаульские гаишники часто проводят мероприятия по выявлению пьяных водителей методом сплошных проверок. Так что, если вы накануне приняли лишнего, поостерегитесь садиться за руль.