Двух бийчан будут судить за зверское убийство

СЕГОДНЯ 06:29 2018-12-22T06:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух жителей Бийска 24-х и 29-ти лет будут судить за жестокой убийство. Весной это года они набросились на 25-летнего парня в одном из городских баров.

Пьяные бийчане жестоко избили мужчину, а после этого силой увезли его в квартиру одного из нападавших, где надели на него наручники и снова избили.

- Мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Злоумышленники избавились от тела, выбросив на улицу с балкона квартиры, - сообщает краевой Следственный комитет.

Нападавших сразу задержали, но парни, протрезвев, начали выгораживать друг друга – каждый брал вину на себя. Сейчас расследование завершено, дело направили в суд, их будут судить по п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц). Кроме того, один из них обвиняется в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).