2018-12-21T17:16:37+03:00
Происшествия

Нетрезвый велосипедист из Бийска побил сотрудника Росгвардии

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

36-летнего жителя Бийска будут судить за то, что он ударил сотрудника Росгвардии.

По данным следствия, 13 октября этого года в ночное время сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии заметили нетрезвого мужчину, который катил велосипед.

- Так как горожанин находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (а это административное правонарушение), сотрудники проследовали за ним. Однако тот увидел патрульный автомобиль и решил скрыться, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.

На требования остановиться мужчина не реагировал. Он забежал в парк, и там в зарослях деревьев его догнал сотрудник Росгвардии, за что и поплатился.

- Мужчина с силой ударил сотрудника твердым предметом по голове, тем самым применив насилие, опасное для жизни и здоровья, - сказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». В ходе следствия обвиняемый отрицал этот факт, но было собрано достаточно доказательств.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новоалтаец забил соседа сковородкой
Алтайский край оказался в десятке туристического нацрейтинга
Селянин «по пьяной лавочке» убил знакомого
На Алтае прогнозируют рост аварий из-за непогоды
«Эвалар» - лидер Национального фармацевтического рейтинга
В барнаульской «Галактике» закрыли две игровые зоны из-за нарушений пожарной безопасности
Барнаульцы получают фейковые сообщения о мусоре
В Барнауле пытались зарезать таксиста
Железнодорожный путепровод в Барнауле отремонтируют после наезда грузовика
В Минкультуры обсудили предстоящие гастроли алтайского Национального драмтеатра им. Кучияк
Как не нарваться на фальсифицированную водку
ОРВИ наступает: В школах и детсадах Алтайского края ввели ежедневный осмотр детей
На Алтае старший брат уговорил младшего украсть игрушки
В Рубцовске неизвестные разбили снежный городок
Клиенты «Жемчужной реки» из Алтайского края наконец-то вернулись домой
Пострадавшим в ДТП с автобусом барнаульцам страховки выплатит «СОГАЗ»
Барнаульский священник 1 января проведет трезвую пробежку
Опасные мясо, фрукты и орехи пытались ввезти на Алтай
ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы на новогодние елки