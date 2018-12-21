Нетрезвый велосипедист из Бийска побил сотрудника Росгвардии

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-21T17:16:37+03:00

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36-летнего жителя Бийска будут судить за то, что он ударил сотрудника Росгвардии.

По данным следствия, 13 октября этого года в ночное время сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии заметили нетрезвого мужчину, который катил велосипед.

- Так как горожанин находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (а это административное правонарушение), сотрудники проследовали за ним. Однако тот увидел патрульный автомобиль и решил скрыться, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.

На требования остановиться мужчина не реагировал. Он забежал в парк, и там в зарослях деревьев его догнал сотрудник Росгвардии, за что и поплатился.

- Мужчина с силой ударил сотрудника твердым предметом по голове, тем самым применив насилие, опасное для жизни и здоровья, - сказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». В ходе следствия обвиняемый отрицал этот факт, но было собрано достаточно доказательств.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков.