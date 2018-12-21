2018-12-21T16:23:40+03:00
Происшествия

Новоалтаец забил соседа сковородкой

САПОЖКОВА Александра
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Жителя Новоалтайска ждет суд за убийство соседа.

По данным следствия, 1 мая этого года мужчина в нетрезвом состоянии поссорился со своим 40-летним соседом по квартире по незначительному поводу.

- Он нанес соседу несколько ударов по голове, от которых тот потерял равновесие и упал. После чего чего мужчина ударил его несколько раз металлической сковородой, - рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Через несколько дней соседа госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. В больнице пострадавший долгое время лечился, но все же скончался спустя четыре месяца после инцидента - в сентябре этого года. Несмотря на давность, следствию удалось воссоздать полную картину преступления и установить причинно-следственную связь между ударами по голове и смертью потерпевшего.

Дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», направлено в суд.

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