2018-12-21T14:07:06+03:00
Происшествия

Селянин «по пьяной лавочке» убил знакомого

А тело выбросил на дорогу
Анна СЕМИНА
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39-летний житель села Тогул Алтайского края во время бурного застолья убил своего приятеля, а потом попытался скрыть преступление.

Трагедия разыгралась 18 декабря. Селянин пришел в гости к своему знакомому. Там они выпивали в компании. Уже во время «банкета», как это часто бывает, между гостем и хозяином произошла ссора.

- Подозреваемый несколько раз коленом ударил 39-летнего мужчину по голове, а затем вытащил его на улицу и там продолжил избиение. Потерпевший скончался от полученных травм на крыльце собственного дома, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Чтобы скрыть преступление убийца вытащил тело на дорогу. Таким образом он хотел инсценировать несчастный случай. Труп был найден на следующий день.

По факту убийства завели уголовное дело. Следователи в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Суд постановил заключить его под стражу.

Расследование продолжается.

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