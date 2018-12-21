2018-12-21T13:51:02+03:00
Происшествия

На Алтае прогнозируют рост аварий из-за непогоды

На дорогах гололед, снегопады и туман
Анна СЕМИНА
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Алтайские спасатели предупреждают: в ближайшие дни, с 21 по 27 декабря, в регионе из-за непогоды может увеличиться число аварий.

В частности, как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, из-за гололеда, снегопада и туманов в утренние часы, велика вероятность аварийных ситуаций на «Чуйском тракте», на трассе Барнаул - Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, от Бийска до Белокурихи, а также на дорогах в Первомайском, Тальменском и Алейском районах.

Из-за понижения температуры могут возникнуть пожары на бытовом уровне. Так что следует с особой осторожностью пользоваться обогревателями и печным отоплением. Помимо этого не исключены перебои с электричеством. А на водоемах возможны провалы рыбаков и техники под лед, ведь как ранее сообщалось, он еще не везде окреп и официально действуют лишь несколько официальных переправ.

В целом же, по данным синоптиков, в ближайшую неделю в крае в среднем ожидается -23…-20 градусов. При этом ночью максимум столбик термометра опустится до отметки -25 градусов, а днем – поднимется до минус 18. В начале периода прогнозируется усиление ветра до 18-21 метра в секунду.

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