2018-12-21T13:33:44+03:00
Общество

«Эвалар» - лидер Национального фармацевтического рейтинга

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Коммерческий директор Московского представительства ЗАО «Эвалар» Николай БорисоглебскийКоммерческий директор Московского представительства ЗАО «Эвалар» Николай Борисоглебский
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18 декабря 2018 года в Москве состоялось награждение победителей церемонии «Национальный фармацевтический рейтинг 2017». «Эвалар» получил награду в номинации «Производитель БАД». Полученная награда стала третьей в коллекции компании.

Коммерческий директор Московского представительства ЗАО «Эвалар» Николай Борисоглебский выразил благодарность за высокую оценку работы компании:

- В 2018 году, несмотря на стагнацию рынка, мы сохранили свое лидерство. Удержать свои позиции нам во многом помогло расширение ассортимента и каналов продаж, а также запуск новых продуктовых линеек. Но, наверное, самый ценный наш актив, который мы зарабатывали не одно десятилетие – это доверие потребителей, которые сохраняют лояльность марке «Эвалар».

«Национальный фармацевтический рейтинг» - ежегодная премия фармацевтической отрасли, учрежденная маркетинговым агентством DSM Group. В основу составления рейтинга положены объективные показатели объёмов продаж фармацевтической продукции в ценах конечного потребления, охватывающие весь российский фармацевтический рынок: более 1300 отечественных и иностранных производителей, более 5800 брендов.

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