2018-12-21T11:57:39+03:00
Общество

В барнаульской «Галактике» закрыли две игровые зоны из-за нарушений пожарной безопасности

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
ТРЦ "Галактика" в БарнаулеТРЦ "Галактика" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

21 декабря в барнаульском ТРЦ «Галактика» закрыли две детские игровые зоны на третьем этаже - «Карамелька» и «Весёлкино». Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщают «Вести-Алтай», нарушения были выявлены весной, когда после пожара в «Зимней вишне» начались массовые проверки торгово-развлекательных комплексов. Но часть нарушений собственник так и не устранили, так как не был с ними согласен.

В итоге прокуратура обратилась в суд, который вынес решение о закрытии. Очередное судебное заседание состоится в январе. Тогда станет известно – откроются площадки или нет.

Сам торговый центр «Галктика» работает в прежнем режиме.

Читайте также:

Проверку прошли: Закрытые ТЦ Барнаула вновь открыли двери

В Барнауле открылись практически все ТЦ, которые были закрыты из-за нарушений пожарной безопасности. Так, свои двери открыли «Арена», «Гулливер парк», «Район» и «Россия». Остается закрытым «Праздничный» (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульцы получают фейковые сообщения о мусоре
В Барнауле пытались зарезать таксиста
Железнодорожный путепровод в Барнауле отремонтируют после наезда грузовика
В Минкультуры обсудили предстоящие гастроли алтайского Национального драмтеатра им. Кучияк
Как не нарваться на фальсифицированную водку
ОРВИ наступает: В школах и детсадах Алтайского края ввели ежедневный осмотр детей
На Алтае старший брат уговорил младшего украсть игрушки
В Рубцовске неизвестные разбили снежный городок
Клиенты «Жемчужной реки» из Алтайского края наконец-то вернулись домой
Пострадавшим в ДТП с автобусом барнаульцам страховки выплатит «СОГАЗ»
Барнаульский священник 1 января проведет трезвую пробежку
Опасные мясо, фрукты и орехи пытались ввезти на Алтай
ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы на новогодние елки