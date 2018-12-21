В барнаульской «Галактике» закрыли две игровые зоны из-за нарушений пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-21T11:57:39+03:00

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21 декабря в барнаульском ТРЦ «Галактика» закрыли две детские игровые зоны на третьем этаже - «Карамелька» и «Весёлкино». Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщают «Вести-Алтай», нарушения были выявлены весной, когда после пожара в «Зимней вишне» начались массовые проверки торгово-развлекательных комплексов. Но часть нарушений собственник так и не устранили, так как не был с ними согласен.

В итоге прокуратура обратилась в суд, который вынес решение о закрытии. Очередное судебное заседание состоится в январе. Тогда станет известно – откроются площадки или нет.

Сам торговый центр «Галктика» работает в прежнем режиме.

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