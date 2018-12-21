Барнаульцы получают фейковые сообщения о мусоре

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-21T10:47:30+03:00

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Сообщения о работе регионального мусорного оператора начали получать жители Барнаула в социальных сетях. Но как выяснилось, информация является фейком.

Как пишет «Политсибру», неизвестные сообщают о завышенных тарифах на вывоз мусора и утверждают, что подписание договора на вывоз можно игнорировать.

- Между тем, регоператор - компания «ЭКО-Комплекс» - подчеркивают, что по закону абсолютно все собственники твердых коммунальных отходов (ТКО) обязаны заключить договор. И отсутствие документа не освобождает от платы, - отмечает издание.

Причем в сообщении в качестве регоператора вообще указан не «ЭКО-Комплекс», а другая компания. К тому же стоимость услуги, которая указывается в информации, не соответствует действительности – говорится о 160-320 рублях в месяц на человека, хотя барнаульцы платят 63,32-66,82 руб. И в следующем году сумма изменится незначительно.