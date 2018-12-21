В Барнауле пытались зарезать таксиста

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-21T10:07:54+03:00

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Утром 21 декабря, около семи часов, в Барнауле на пересечении улиц 2-й Северо-Западной и Волгоградской чуть не зарезали таксиста.

О происшествии сообщается в паблике «Инцидент Барнаул»:

- Двое мужчин в нетрезвом состоянии напали на таксиста. Они нанесли ему четыре ножевых ранения. В свою очередь таксист ударил одного битой, да с такой силой, что тот не смог скрыться и уполз только до ближайшего двора. Там его задержали полицейские.

Отмечается, что второму нападавшему все-таки удалось убежать с места происшествия. Пострадавшего таксиста увезли в больницу.

- Возврат в 90-е, прям как по сценарию, сводки те же, - написал один из комментаторов в паблике.

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