В Барнауле пытались зарезать таксиста
Утром 21 декабря, около семи часов, в Барнауле на пересечении улиц 2-й Северо-Западной и Волгоградской чуть не зарезали таксиста.
О происшествии сообщается в паблике «Инцидент Барнаул»:
- Двое мужчин в нетрезвом состоянии напали на таксиста. Они нанесли ему четыре ножевых ранения. В свою очередь таксист ударил одного битой, да с такой силой, что тот не смог скрыться и уполз только до ближайшего двора. Там его задержали полицейские.
Отмечается, что второму нападавшему все-таки удалось убежать с места происшествия. Пострадавшего таксиста увезли в больницу.
- Возврат в 90-е, прям как по сценарию, сводки те же, - написал один из комментаторов в паблике.
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