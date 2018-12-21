Железнодорожный путепровод в Барнауле отремонтируют после наезда грузовика

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-21T09:05:13+03:00

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В Барнауле после аварии отремонтируют железнодорожный путепровод на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.

В горадминистрации сообщили, что ремонтные работы пройдут с 22 часов 4 января до 17 часов 6 января 2019 года. Железнодорожники заменят балки пролетного строения моста. В связи с этим на участке изменят дорожное движение (с заужением проезжей части пр. Строителей) и движение трамвая №5.

- Схему движения трамвая укоротят до Депо №1 (проспект Коммунаров) при движении с конечной остановки «Мясокомбинат». На курсирование вагонов ремонт не повлияет, - рассказали в мэрии.

ДТП произошло 17 июля: водитель грузовика МАЗ при буксировке экскаватора врезался в пролетное строение путепровода и повредил его. Была проведена детальная экспертиза, на основании которой и принято решение о ремонте.

Западно-Сибирская железная дорога просит барнаульцев соблюдать требования дорожных знаков на участке и заранее планировать поездки.