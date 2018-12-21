В Минкультуры обсудили предстоящие гастроли алтайского Национального драмтеатра им. Кучияк

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-21T08:36:49+03:00

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Совещание провел заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Во встрече приняли участие член Совета Федерации Владимир Полетаев, депутат Государственной думы Иван Белеков, полномочный представитель Республики Алтай в Москве, заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая и руководители профильных департаментов министерства.

- Началась подготовка гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк со спектаклем «Маадай-Кара» по регионам России и странам ближнего зарубежья. Минкультуры РФ подошло к этой инициативе с большим интересом, за что мы очень благодарны, – отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, на совещании была разработана дорожная карта проекта. Стороны обсудили порядок организации и проведения гастролей.

- До конца января 2019 года правительство Республики Алтай представит в Министерство культуры РФ предварительные расчеты и свои предложения, в каких городах и субъектах России может быть продемонстрирован спектакль «Маадай-Кара». Затем Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности окажет конкретные меры содействия, – отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, при утверждении маршрута гастролей Минкультуры РФ будет отталкиваться от пожеланий направляющей и принимающей сторон, а также от потребности в софинансировании из федерального бюджета.

- На данный момент мы ориентируемся на театральные площадки Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Татарстана, Башкортостана и стран СНГ, – сообщил парламентарий.

Договоренность о проведении гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк с постановкой «Маадай-Кара» была достигнута в ноябре текущего года в ходе встречи члена Совета Федерации Владимира Полетаева с Министром культуры РФ Владимиром Мединским.