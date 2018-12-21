В Минкультуры обсудили предстоящие гастроли алтайского Национального драмтеатра им. Кучияк
Совещание провел заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Во встрече приняли участие член Совета Федерации Владимир Полетаев, депутат Государственной думы Иван Белеков, полномочный представитель Республики Алтай в Москве, заместитель председателя правительства Республики Алтай Ирина Лозовая и руководители профильных департаментов министерства.
- Началась подготовка гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк со спектаклем «Маадай-Кара» по регионам России и странам ближнего зарубежья. Минкультуры РФ подошло к этой инициативе с большим интересом, за что мы очень благодарны, – отметил Владимир Полетаев.
По словам сенатора, на совещании была разработана дорожная карта проекта. Стороны обсудили порядок организации и проведения гастролей.
- До конца января 2019 года правительство Республики Алтай представит в Министерство культуры РФ предварительные расчеты и свои предложения, в каких городах и субъектах России может быть продемонстрирован спектакль «Маадай-Кара». Затем Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности окажет конкретные меры содействия, – отметил Владимир Полетаев.
По словам сенатора, при утверждении маршрута гастролей Минкультуры РФ будет отталкиваться от пожеланий направляющей и принимающей сторон, а также от потребности в софинансировании из федерального бюджета.
- На данный момент мы ориентируемся на театральные площадки Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Татарстана, Башкортостана и стран СНГ, – сообщил парламентарий.
Договоренность о проведении гастролей Национального драматического театра им. П.В. Кучияк с постановкой «Маадай-Кара» была достигнута в ноябре текущего года в ходе встречи члена Совета Федерации Владимира Полетаева с Министром культуры РФ Владимиром Мединским.