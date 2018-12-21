Как не нарваться на фальсифицированную водку

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-21T08:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние годы ассортимент и производство алкогольных напитков, и особенно вина, в России значительно выросли. Поскольку этот рынок приносит очень большие доходы, соблазн подделать или увеличить их объемы путем разбавления водой или более дешевым техническим спиртом всегда имеется как у реализатора, так и у производителя алкогольной продукции.

В России чаще всего фальсифицируется водка как один из самых популярных и легко подделываемых спиртных напитков.

Самыми распространенными средствами и способами фальсификации водки являются: полная или частичная замена питьевого спирта на более дешевый технический, применение воды, не отвечающей требованиям технологии, разбавление или полная замена водой.

Фальсификация водки выявляется зачастую при внешнем осмотре бутылки: ее признаком могут служить неотчетливая, блеклая, матовая этикетка на некачественной бумаге, неплотная укупорка, нечеткая штамповка на колпачке.

Присутствие ряда посторонних примесей зачастую связано с применением непищевого спирта: ацетон является признаком синтетического спирта. Повышенное содержание эфиров, кротонового альдегида, сернистых соединений наблюдается в водке, приготовленной из технического гидролизного спирта. Во вкусе это проявляется присутствием жгучих горелых тонов, наличием резкого неприятного запаха.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию на выполнение исследований алкогольной продукции на показатели безопасности и качества.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.