ОРВИ наступает: В школах и детсадах Алтайского края ввели ежедневный осмотр детей

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-21T08:18:40+03:00

Гриппа в регионе пока нет

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За прошлую неделю в поликлиники Алтайского края обратились 18,2 тысяч человек, у которых выявили ОРВИ. При этом врачи успокаивают – гриппа в регионе пока нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, среди заболевших дети до 14 лет составляют 75%. При лабораторных исследованиях от больных ОРВИ выделяются аденовирусы, риновирусы. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано, хотя в Новосибирской области первые случае уже есть.

В Барнауле в последние две недели отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 13% – 16,5%, в том числе среди детских контингентов 3-6 лет на 9,5% – 19%, 7-14 лет – на 4,7%.

Для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение ОРВИ среди детей, в образовательных организациях с 21 декабря вводят:

- ежедневный мониторинг посещаемости, в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ;

- утренний прием с осмотром детей и персонала с целью своевременного выявления и изоляции детей и персонала, заболевших ОРВИ;

- своевременное отстранение от учебного процесса детей и персонала, заболевших ОРВИ;

- соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведение влажной уборки помещений.