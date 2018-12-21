На Алтае старший брат уговорил младшего украсть игрушки

СЕГОДНЯ 07:12 2018-12-21T07:12:56+03:00

В итоге ему же пришлось отвечать за это в суде

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В Алтайском крае состоялся суд по делу о краже игрушек. Главными фигурантами уголовного дела были два брата.

Следствие установило, что 1 августа этого года 17-летний житель одного из сел Шипуновского района, проходя мимо одного из домов, предложил своему младшему двоюродному брату украсть вещи из чужой квартиры.

- При помощи металлической кочерги они выставили раму и залезли в комнату, когда поняли, что в доме никого нет, стали собирать детские игрушки и укладывать их в пакеты, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Когда началось расследование, на след злоумышленников вышли быстро. На этапе предварительного следствия в отношении младшего из братьев уголовное преследование было прекращено, так как он еще не достиг возраста привлечения к ответственности. А вот старшему пришлось отвечать за содеянное в суде.

Его признали виновным и назначили один год лишения свободы условно. К ответственности привлекли и участковый. Семьи подростков поставлены на учет.