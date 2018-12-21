2018-12-21T06:40:43+03:00
Происшествия

В Рубцовске неизвестные разбили снежный городок

Горожане уверены, что это сделали сами дети
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident_rubtsovskФото: со страницы vk.com/incident_rubtsovskФото: Анна СЕМИНА
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В городе Рубцовске Алтайского края неизвестные вандалы разрушили снежный городок, построенный для детей.

О произошедшем стало известно из паблика «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Подписчики сообщают, что вандалы разломали снежные горки на площади Ленина.

- Вот ничего не хотят приятного и красивого в городе, а потом слышно нытье «город <…>, валить отсюда нужно, все так <…>». Нелюди просто. Лишь бы всё <…>, - пишут участники группы, даже не стараясь подобрать приличные слова, для выражения своих эмоций. Они у них буквально зашкаливают.

Причем что удивительно, большинство прокомментировавших новость людей уверены, что вандалы – сами дети, для которых эти горки и сделали.

- Вандалы - это и есть детишки, - пишет Валентин Потапов.

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