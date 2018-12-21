Клиенты «Жемчужной реки» из Алтайского края наконец-то вернулись домой

СЕГОДНЯ 06:27 2018-12-21T06:27:17+03:00

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20 декабря в Алтайский край вернулись последние клиенты туроператора «Жемчужная река».

Из-за финансовых проблем туроператора, порядка 40 жителей региона не смогли вовремя вернуться после отдыха в Китае. На помощь им пришли Федеральное агентство по туризму и Ассоциация «Турпомощь». Они организовали дополнительные авиарейсы по направлениям: Москва, Красноярск и Челябинск организовали. Затем туристы добрались до Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, для прибывших в Москву туристов сотрудники представительства Алтайского кра обеспечили трансфер между аэропортами, бронирование и размещение в гостинице. Семью с ребенком разместили в представительстве. Также были организованы встреча и трансфер для тех, кто добирался из Красноярска. Части путешественников турагентства оплатили билеты до Барнаула.

Напомним, 12 декабря Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших под брендом туроператора «Жемчужная река», - «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел».