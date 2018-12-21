Пострадавшим в ДТП с автобусом барнаульцам страховки выплатит «СОГАЗ»
Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в аварию в Барнауле, застрахована в АО «СОГАЗ». Все пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на выплаты, сообщает «МК на Алтае».
В компании поясняют: чтобы получить деньги, нужно прийти с письменным заявлением на выплату в ближайший офис компании (его можно написать заранее и на месте). С собой необходимо взять:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
- справки от медучреждения, где оказывали помощь (там в обязательном порядке должны быть указаны характер травмы, диагноз и период нетрудоспособности),
- документ о ДТП, который составлял перевозчик.
Обратиться за страховкой можно и после лечения.
Напомним, 19 декабря в Барнауле произошла серьезная авария с участием автобуса №35, принадлежащего ООО «Евробус-плюс». Девушка-водитель с небольшим опытом врезалась в столб. В ДТП пострадали 20 человек.
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За рулем автобуса, который 18 декабря влетел в столб на площади Октября в Барнауле, была 26-летняя девушка, которая работала водителем на этом месте всего 1,5 месяца (подробнее)