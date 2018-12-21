Барнаульский священник 1 января проведет трезвую пробежку
1 января в Барнауле пройдет вторая трезвая пробежка студенческой и рабочей молодежи. Ее организует барнаульский священник Александр Микушин.
Участники стартуют в 10 часов от Александро-Невского Собора на улице Антона Петрова, 211. Продолжительность мероприятия - 50 минут. Протяженность маршрута: два километра. Во время пробежки будут остановки для разминки.
- Наш забег агитирует к здоровому времяпровождению. Приглашаем всех желающих, не только молодежь. В Новый год с новыми силами! – говорит Микушин.
В минувшем году в пробежке приняли участие представители сети тренажерных залов «Рельеф», фитнес-клуба «К2 Sport», школы единоборств «Удар», федерации бокса края. Маршрут начался от часовни святой Татьяны на улице Кирова и прошел по Комсомольскому проспекту, улице Ползунова, проспекту Ленина до букв «БАРНАУЛ».