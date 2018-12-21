2018-12-21T04:34:32+03:00
Спорт

Барнаульский священник 1 января проведет трезвую пробежку

САПОЖКОВА Александра
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Трезвая пробежка-2018. Фото Алтайского спортуправленияТрезвая пробежка-2018. Фото Алтайского спортуправления
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1 января в Барнауле пройдет вторая трезвая пробежка студенческой и рабочей молодежи. Ее организует барнаульский священник Александр Микушин.

Участники стартуют в 10 часов от Александро-Невского Собора на улице Антона Петрова, 211. Продолжительность мероприятия - 50 минут. Протяженность маршрута: два километра. Во время пробежки будут остановки для разминки.

- Наш забег агитирует к здоровому времяпровождению. Приглашаем всех желающих, не только молодежь. В Новый год с новыми силами! – говорит Микушин.

В минувшем году в пробежке приняли участие представители сети тренажерных залов «Рельеф», фитнес-клуба «К2 Sport», школы единоборств «Удар», федерации бокса края. Маршрут начался от часовни святой Татьяны на улице Кирова и прошел по Комсомольскому проспекту, улице Ползунова, проспекту Ленина до букв «БАРНАУЛ».

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