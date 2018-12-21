Опасные мясо, фрукты и орехи пытались ввезти на Алтай

СЕГОДНЯ 04:08 2018-12-21T04:14:36+03:00

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20 тонн мяса говядины задержали 14 декабря на таможенном пункте в Рубцовском районе.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай, замороженное мясо везли в грузовом автомобиле из города Алга Актюбинской области Казахстана в Бийск.

- При просмотре документов было выявлено нарушение - на части продукции ветеринарные клейма имели нечеткий оттиск. Поэтому было принято решение о возврате груза на территорию Казахстана, - рассказали в управлении.

Но несмотря на запрет, продукцию повторно пытались ввезти на территорию Алтайского края, только уже не в Бийск, а в Кулундинский район .

В ведомстве напомнили, что оборот животноводческой продукции с неподтвержденным качеством и безопасностью может привести к распространению в крае заболеваний, опасных для человека и животных (например, ящура).

Также с 13 по 19 декабря на российско-казахстанском участке госграницы было выявлено 11 случаев нарушения законодательства при ввозе более 200 тонн растительной продукции. В частности, 22 тонны грецкого ореха и тонна риса имели недействительный фитосанитарный сертификат, содержащий недостоверные сведения. На партиях гранатов (20 тонн) и винограда (40,5 тонны) не было маркировки. А в 20 тоннах винограда обнаружен карантинный объект – повилика.