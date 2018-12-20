2018-12-20T16:39:48+03:00
Общество

ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы на новогодние елки

Иван ОЛЕКСЮК
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Госавтоинспекция предупреждает водителей о возможном затруднении движения. Особенно 24-26 декабря, когда на всех пяти площадках пройдут по три представления в день.

Экипажи ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы, которые везут детей на новогодние представления.

Для безопасной парковки будет ограничен въезд транспорта на территории, прилегающие к учреждениям культуры. Сами места проведения новогодних представлений будут обследованы кинологами, а на месте организовано дежурство полицейских и представителей народной дружины, а также инспекторов пожнадзора, медицинских работников, педагогов.

- Новогодние представления для учащихся 1-4-х классов барнаульских школ состоятся с 22 по 30 декабря. В этом году они будут организованы на базе пяти учреждений: Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра, ДК города Барнаула, а также дворцов культуры «Южный» и «Моторостроителей», - сообщает городская администрация.

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