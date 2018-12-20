2018-12-20T15:58:37+03:00
Общество

Депутаты АКЗС поддержали кандидатуру нового прокурора региона

Иван ОЛЕКСЮК
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Александр РудневАлександр РудневФото: АКЗС
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Депутаты краевого заксобрания поддержали кандидатуру нового прокурора Алтайского края.

Напомним, на эту должность претендует Александр Руднев, который долгое время был прокурором Волгоградской области. За представленного кандидата проголосовали 66 присутствующих на сессии депутатов. С единогласной поддержкой парламентариев Александра Руднева поздравил председатель АКЗС Александр Романенко.

После согласования законодательным органом и главой региона, кандидатура на должность прокурора Алтайского края будет представлена на рассмотрение президенту страны, который и примет окончательное решение о его назначении.

Справка

Руднев Александр Викторович родился в 1974 году. Образование высшее юридическое, в органах прокуратуры служит с 1996 года.

Прошел путь от помощника Алтайского межрайонного природоохранного прокурора до первого заместителя прокурора Волгоградской области.

С 1997 Александр Руднев работал заместителем прокурора Алтайского района.

С 1999 – прокурор Быстроистокского района.

С 2000 - прокурор Павловского района.

С 2007 – начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края.

С августа 2010 года - заместитель прокурора Волгоградской области.

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