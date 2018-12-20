2018-12-20T15:10:26+03:00
Общество

ДТП с участием автобуса в Барнауле проверит Следственный комитет

Иван ОЛЕКСЮК
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Следственный комитет проверит перевозчика после ДТП на площади Октября. 19 декабря автобус следовавший по маршруту №35 потерял управление и врезался в столб.

- Будет дана правовая оценка действиям автоперевозчика на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в краевом Следственном комитете.

В результате пострадали 20 пассажиров, двое из которых дети в возрасте 7 и 11 лет. По предварительным данным, 26-летняя водитель автобуса не справилась с управлением.

Как выяснилось позже, девушка водитель имела маленький опыт управления автобусами. Сейчас ее отстранили от работы.

- Автобус занесло, я на тормоз, а его в бок потащило и прямо в столб. С народом, полный салон, - рассказывала водитель сразу после аварии.

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