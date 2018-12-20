2018-12-20T14:39:06+03:00
Общество

В центре Барнаула ожидается стрельба холостыми патронами

Иван ОЛЕКСЮК
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В пятницу, 21 декабря, на территории Барнаульского юридического института будут проходить учения. Жителей предупреждают, в ходе учений будут использоваться холостые патроны – просьба не пугаться выстрелов.

Учения пройдут с 10.00 до 11.00. По данным Управления МВД по Барнаула, возможны ограничения движения по улице Чкалова на участке от проспекта Ленина до проспекта Комсомольский. Сотрудники полиции просят граждан заранее продумать пути объезда.

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