В центре Барнаула ожидается стрельба холостыми патронами
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В пятницу, 21 декабря, на территории Барнаульского юридического института будут проходить учения. Жителей предупреждают, в ходе учений будут использоваться холостые патроны – просьба не пугаться выстрелов.
Учения пройдут с 10.00 до 11.00. По данным Управления МВД по Барнаула, возможны ограничения движения по улице Чкалова на участке от проспекта Ленина до проспекта Комсомольский. Сотрудники полиции просят граждан заранее продумать пути объезда.