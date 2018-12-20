2018-12-20T13:36:33+03:00
Общество

Дополнительные рейсы из Барнаула в Казахстан открыли к новогодним праздникам

Свободные места еще есть в наличии
Анна СЕМИНА
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Из Барнаула в Казахстан пустят дополнительные автобусы к новогодним праздникам.

Это связано с подросшим спросом. Многие люди на новогодние выходные хотят уехать к родным и близким или просто отправиться в непродолжительное путешествие. Поэтому спрос родил предложения. Из Барнаула в Республику Казахстан открыли дополнительные автобусные рейсы.

Как сообщают в барнаульском автовокзале, в следующий четверг, 27 декабря, в 20.15 из краевой столицы в Усть-Каменогорск отправится рейс. На следующий день, 28 декабря, в 20.50 из Барнаула отправится автобус до Семипалатинска. На данный момент по обеим позициям есть свободные места. Приобрести билеты можно как в кассах вокзала, так и на сайте e-traffic.ru. При этом, как заверяют на предприятии, никакие комиссии не взимаются.

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