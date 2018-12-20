В Бийске сотрудница полиции и ее мать спасли мужчину от смерти

20 Дек. 13:08 2018-12-20T13:08:57+03:00

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Инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Бийское» и ее мать оказали помощь мужчине, который замерзал на улице.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Марина Шевлякова и ее мать Галина Шевлякова, работающая воспитателем в детском саду № 4 г. Бийска, единственные оказали помощь мужчине, который лежал на снегу рядом с автобусной остановкой.

Неравнодушные женщины поняли, что мужчина находится в критическом состоянии, и поспешили вызвать «скорую помощь». С тяжелыми обморожениями обеих кистей, стоп и коленных суставов 41-летний бийчанин был доставлен в больницу. Помощь оказалась своевременной, мужчину удалось спасти.

Родственники пострадавшего обратились к руководителям полиции и управления образования Бийска с просьбой поощрить их сотрудниц, которые не прошли мимо чужой беды и оказали помощь замерзающему на морозе человеку.