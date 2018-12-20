Житель Сросток украл новорожденного теленка
31-летний житель села Сросток Бийского района подозревается в краже новорожденного теленка. Преступление раскрыли по «горячим следам».
Заявление о краже теленка поступило в полицию с территории животноводческой бригады одного из сельхозпредприятий Бийского района. Потерпевшие сказали, что у них пропал новорожденный теленок. Ущерб при этом оценили в семь тысяч рублей.
За расследование взялся участковый. Довольно быстро он нашел очевидца, который рассказал, что видел двух незнакомцев, которые грузили теленка в багажник серых «Жигулей».
- Вскоре полицейский установил личность владельца автомобиля, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Главным подозреваемым оказался 31-летний житель Сросток. Когда ему предъявили улики, он во всем сознался и написал явку с повинной.
По факту кражи возбудили уголовное дело.