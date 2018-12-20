Снежный шторм надвигается на Алтайский край

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-20T12:12:39+03:00

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В ближайшие два дня Алтайский край будет находиться во власти снежного шторма.

Днем 21 декабря и ночью 22 декабря синоптики прогнозируют снег, метель, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Температура воздуха в ночь на 21 декабря составит -24...-29 градусов, местами в южных и западных районах до -34, днем поднимется до -15...-20 градусов. В ночные часы 22 декабря ожидается -21…-26, местами в южных районах до -33 градусов, а днем -12…-17, местами до -23 градусов.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю просит быть аккуратнее. Водителям при осадках необходимо уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками».

Пешеходам при сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении, а находясь дома, закрыть окна. Предельно внимательными нужно быть на проезжей части дороги. Пожилым людям в период сильного гололеда лучше по возможности оставаться дома или передвигаться в сопровождении близких.