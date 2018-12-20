Прокурором Алтайского края назначат Александра Руднева

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-20T17:52:55+03:00

В этом практически нет сомнений

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Новым прокурором Алтайского края станет Александр Руднев. Его кандидатуру уже согласовали в краевом законодательном собрании.

В четверг, 20 декабря, Александра Руднева представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Процедуру провел заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский.

- Окончательное решение о назначении Александра Руднева на пост прокурора Алтайского края примет президент России, - уточняют в правительстве региона.

Напомним, Руднев уже работал в системе алтайской прокуратуры. С 1997 по 1999 год он работал заместителем прокурора Алтайского района. А с 1999 по 2000-й являлся прокурором Быстроистокского района, затем семь лет нес службу в должности прокурора Павловского района. После этого три года пробыл начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры Алтайского края.

Последние годы служил в Волгоградской области.