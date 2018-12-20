Прокуратура начала проверку по ДТП с участием автобуса в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-20T11:00:27+03:00

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Прокуратура Барнаула начала проверку по факту аварии с участием автобуса 35-го маршрута, которая произошла вечером в среду, 19 декабря.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на площади Октября примерно в 17.26. В центре событий оказался автобус, принадлежащий ООО «Евробус-Плюс». По предварительной информации женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в электроопору. Травмы получили 20 пассажиров. На машинах «скорой» помощи в медицинские учреждения были доставлены 16 человек, в том числе два ребенка. После осмотра их отпустили домой. Еще четыре человека самостоятельно обратились за врачебной помощью.

Прокуратура Барнаула начала проверку в отношении органа местного самоуправления.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при осуществлении полномочий по содержанию улично-дорожной сети. Помимо этого проверят и перевозчика, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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