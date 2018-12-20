2018-12-20T10:40:43+03:00
Происшествия

Мошенники похитили с банковской карты более 50 тысяч рублей

Жительница Ярового хотела продавать автомобиль
Дарья САВЕНКО
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Жительница Ярового хотела продавать автомобильЖительница Ярового хотела продавать автомобильФото: Дарья САВЕНКО
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Жительница города Ярового лишилась 50 тысяч рублей, когда пыталась продавать автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне женщина разместила в интернете объявление о продаже автомобиля ГАЗель. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил перечислить на банковскую карту задаток. Женщина согласилась и сообщила неизвестному номер своей банковской карты, а также прошла к ближайшему банкомату, где следуя указаниям злоумышленника, произвела ряд операций. После чего с ее банковской карты списались 50 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно сообщать неизвестным лицам персональные данные банковских карт, а также следовать их указаниям.

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