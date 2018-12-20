2018-12-20T09:54:09+03:00
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На Алтае в природу выпустили уникальных особей сокола-балобана

На волю отправились хищники с редким темным окрасом
Анна СЕМИНА
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Соколы-балобаныСоколы-балобаныФото: предоставлено пресс-службой
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В окрестностях Барнаула в естественную среду обитания выпустили четырех особей редкого сокола-балобана.

Акция прошла в рамках проекта «Восстановление численности популяции сокола-балобана». Как сообщают в пресс-службе минприроды, те четыре особи уникальны в первую очередь своей окраской. Они темные. В дикой природе таких почти не осталось. А вот эти родились и были выращены в лаборатории питомника редких птиц «Алтай Фалькон» Алтайского госуниверситета. Сейчас они уже подросли и окрепли и готовы к «выходу в свет». Их обучили охотничьим навыкам, так что в дикой природе они выживут.

- «Местность, где выпускали птиц, была выбрана не случайно, недалеко расположен крупяной и мукомольный заводы, где обитает большое скопление голубей, а в овражках водятся серые куропатки и мыши. Все это биоразнообразие составляет пищевой рацион этих редких хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Алтайского края, - говорит начальник отдела учета и использования объектов животного мира природоохранного ведомства Евгения Батурина.

Как рассказал руководитель питомника Виктор Плотников, за все время его существования в природу края выпущено порядка 400 особей.

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