2018-12-20T09:07:53+03:00
Происшествия

В Бийске пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи

Дарья САВЕНКО
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Александр ВольфАлександр ВольфФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Жителей Бийска просят помочь в поисках 66-летнего Александра Вольфа. Его местонахождение неизвестно с 17 декабря 2018 года.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», рост мужчины составляет 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, черные штаны, ботинки и шапку. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто встречал пенсионера с 17 декабря, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Необходима помощь добровольцев.

Тем временем продолжаются поиски Алексея Рябцева. Он пропал в городе Новоалтайске 13 декабря и до настоящего времени его местонахождение не известно.

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