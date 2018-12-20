В Бийске пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи
Жителей Бийска просят помочь в поисках 66-летнего Александра Вольфа. Его местонахождение неизвестно с 17 декабря 2018 года.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», рост мужчины составляет 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, черные штаны, ботинки и шапку. Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто встречал пенсионера с 17 декабря, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Необходима помощь добровольцев.
Тем временем продолжаются поиски Алексея Рябцева. Он пропал в городе Новоалтайске 13 декабря и до настоящего времени его местонахождение не известно.
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