Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-20T09:00:56+03:00

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Алтай-Кокс получил трехлетний сертификат «Социально-ответственной работодатель» и внесен в реестр предприятий Алтайского края, полностью соблюдающих права работников в сфере социального обеспечения.

На Алтай-Коксе действует коллективный договор, программы развития персонала, отсутствует задолженность по уплате налогов и страховых взносов. В прошлом году компания инвестировала в социальные программы 433 млн рублей, включая различные доплаты по колдоговору и улучшение условий труда работников. Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды составили около 1,5 млрд рублей. Алтай-Кокс обеспечивает 36% налоговых доходов бюджета Заринска.

В настоящее время в реестр включены 374 работодателя Алтайского края. Предприятия предоставляют в Министерство труда и социальной защиты региона декларацию, где указывает, как соблюдаются права работников: заключаются ли трудовые договоры, вовремя ли выплачивается зарплата и выше ли она минимального уровня, делаются ли отчисления во внебюджетные фонды, какое уделяется внимание охране труда и т.д.

Специалисты Минтрудсоцзащиты проводят проверку и, если декларированные сведения соответствуют действительности, выдают сертификат о присвоении статуса «Социально- ответственный работодатель».