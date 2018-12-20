Автобусы №17, 73, 55, 109 и 20 изменят свой маршрут

СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-20T08:58:07+03:00

Правда носить это будет временный характер

Изменить размер текста: A A

В Барнауле временно изменятся маршруты некоторых автобусов. Связано это с разводом полицейских, который пройдет 20 декабря на площади Свободы.

С 14:30 до 16:30 будет перекрыт участок проспекта Социалистического - от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Из-за этого изменится движение общественного транспорта:

№17, 73: пр. Красноармейский – разворот на перекрестке с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

№55: ул. Аванесова – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

№109, 109оп: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

№57, 60: ЛДП "Спартак-2" – ул. Большая Олонская – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

№20: пл. Спартака – пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.