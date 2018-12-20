2018-12-20T08:12:07+03:00
Общество

«Ростелеком» в Алтайском крае предоставил скоростной интернет в 11 тысяч домохозяйств

САПОЖКОВА Александра
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Основной объем строительства пришелся на новостройки Барнаула, Бийска, НовоалтайскаОсновной объем строительства пришелся на новостройки Барнаула, Бийска, НовоалтайскаФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2018 году компания организовала доступ к скоростному интернету для 11 тысяч домохозяйств Алтайского края. На 1 декабря интернетом «Ростелекома» на базе оптической технологии PON обеспечено 420 тысяч алтайских семей.

Основной объем строительства волоконно-оптических линий связи в текущем году пришелся на новостройки Барнаула, Бийска, Новоалтайска. Компания охватила в этих городах 80 многоквартирных жилых домов и предоставила новоселам свыше 10 тысяч портов доступа в интернет. В пяти новостройках Барнаула «Ростелеком» произвел комплексную застройку телекоммуникаций на стадии возведения домов. Новоселам не придется вызывать инсталлятора и решать, как провести оптический кабель в помещении и где установить оборудование. В новой квартире уже организована PON-розетка с доступом к оптической линии связи. В этих домах компания предоставляет совокупно более тысячи интернет-портов.

«Ростелеком» организовал доступ к скоростному интернету для почти 600 домохозяйств в домах этажностью «2+» районных центров Благовещенка и Кулунда. В Кулунде доступ к услуге получили семьи военных в двух домах по проезду Мемориальный, а также жители нескольких трехэтажных домов по улице Механизаторская. В Благовещенке на оптику переведены десять жилых домов по улице Пушкина. В ноябре «Ростелеком» построил два километра оптических линий связи в райцентре Солтон и предоставил доступ к скоростному интернету 16 частным домам. На 1 декабря все домохозяйства подключились, выбрав пакет услуг «Интернет плюс Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» продолжает проект по охвату услугами связи коттеджных поселков в пригороде Барнаула. В 2018 году компания построила волоконно-оптические линии связи в поселки Радужный и Октябрьский, жители которых подключаются на условиях софинансирования. В плане текущей эксплуатации и улучшения качества в поселке Бельмесево в пригороде краевой столицы «Ростелеком» построил 900 метров оптики и подключил всех желающих по улице Соколиная. В Барнауле организованы оптические каналы связи по улицам Третьякова и Приветная в районе Змеиногорского тракта.

«Мы вкладываем значительные средства в строительство оптических сетей и модернизацию каналов связи. Наша оптика заходит в большинство многоквартирных домов в городах и районных центрах края. «Ростелеком» активно идет в новостройки, поэтапное подключает по оптике коттеджные поселки. Отмечу, что для подключившихся по оптической технологии абонентов, независимо сельский это или городской житель, будут доступны не только интернет, Интерактивное ТВ, но и услуга «Умный дом. Видеонаблюдение», повышающая безопасность и комфорт жилого помещения», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

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