Призерами конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в Барнауле стали предприятия СГК

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-20T07:54:25+03:00

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Предприятия Сибирской генерирующей компании - Барнаульская ТЭЦ-2 и Барнаульская теплосетевая компания - стали призерами краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Награждение победителей и призеров состоялось в декабре в большом зале правительства региона.

Барнаульская ТЭЦ-2 заняла 3 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Оценка участников проводилась по балльной схеме по четырем критериям: управление человеческими ресурсами организации, внутрифирменное обучение (в том числе, повышение квалификации), развитие корпоративной культуры, взаимодействие с учреждениями профессионального образования.

Барнаульская теплосетевая компания стала второй в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В течении года были реализованы десятки мероприятий, связанных с улучшением условий труда сотрудников и заботой об их здоровье – это повышение комфорта на рабочих местах, медицинское страхование, проведение спортивных мероприятий и другие.

Краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» проводится с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2018 году в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края для участия в конкурсе поступило 89 заявок от 63 работодателей из 25 городов и районов региона.