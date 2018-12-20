Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках
Барнаульцы смогут бесплатно научиться кататься на коньках. Проект «Стань фигуристом за семь дней» запускает Парк спорта Алексея Смертина. Присоединиться может любой желающий.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, спортивная программа пройдет в дни зимних каникул - с 1 по 7 января на уличном катке парка. Педагоги клуба по фигурному катанию «Сибирский лед» будут тренировать всех желающих ежедневно с 13:00 до 14:00.
Участники программы научатся уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. На Рождество, 7 января, в парке состоится праздничная программа под названием «Рождество на катке». Там подведут итоги проекта и наградят лучших фигуристов. В подарок они получат подарочные сертификаты на посещение катка.
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