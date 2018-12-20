2018-12-20T08:03:41+03:00
Общество

Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках

Занятия пройдут с 1 по 7 января 2019 года
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Занятия пройдут с 1 по 7 января 2019 годаЗанятия пройдут с 1 по 7 января 2019 годаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Барнаульцы смогут бесплатно научиться кататься на коньках. Проект «Стань фигуристом за семь дней» запускает Парк спорта Алексея Смертина. Присоединиться может любой желающий.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, спортивная программа пройдет в дни зимних каникул - с 1 по 7 января на уличном катке парка. Педагоги клуба по фигурному катанию «Сибирский лед» будут тренировать всех желающих ежедневно с 13:00 до 14:00.

Участники программы научатся уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. На Рождество, 7 января, в парке состоится праздничная программа под названием «Рождество на катке». Там подведут итоги проекта и наградят лучших фигуристов. В подарок они получат подарочные сертификаты на посещение катка.

Читайте также

В сквере им. Германа Титова начал работать каток

В Барнауле в минувшие выходные начала работать ледовая площадка в сквере им. Германа Титова (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы на новогодние елки
Депутаты АКЗС поддержали кандидатуру нового прокурора региона
ДТП с участием автобуса в Барнауле проверит Следственный комитет
В центре Барнаула ожидается стрельба холостыми патронами
Дополнительные рейсы из Барнаула в Казахстан открыли к новогодним праздникам
В Бийске сотрудница полиции и ее мать спасли мужчину от смерти
Житель Сросток украл новорожденного теленка
Полсотни новых машин скорой помощи подарили алтайским медикам
Снежный шторм надвигается на Алтайский край
Прокурором Алтайского края назначат Александра Руднева
Прокуратура начала проверку по ДТП с участием автобуса в Барнауле
Мошенники похитили с банковской карты более 50 тысяч рублей
На Алтае в природу выпустили уникальных особей сокола-балобана
В Бийске пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи
Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона
Автобусы №17, 73, 55, 109 и 20 изменят свой маршрут
«Ростелеком» в Алтайском крае предоставил скоростной интернет в 11 тысяч домохозяйств
Призерами конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в Барнауле стали предприятия СГК
Жителям Бийска не нравится, как в городе чистят снег
Алтайский хирург ответит за смерть пациента