2018-12-20T08:40:24+03:00
Общество

Жителям Бийска не нравится, как в городе чистят снег

Об этом они пишут в социальных сетях
Дарья САВЕНКО
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Жители Бийска недовольны тем, как в городе убирают снег после снегопадов, которые шли несколько дней.

Сообщает об этом «Бийский рабочий» со ссылкой на социальные сети. Так, в паблике «Типичный Бийск» житель города Александр Валерьевич разместил фотографию улицы Шевченко и написал: «Хочется спросить: где техника? На фото ул. Шевченко, с начала зимы ни разу не убиралась».

Большинство комментаторов разделяет недоумение автора поста.

- Ломоносова, Пугачева, всё то же самое... После снегопада никто не чистил, - отмечает Лилия Баулина.

- Технику приобрели, а заправлять и пользоваться никто не умеет..., - иронизирует Виктор Константинович.

- На Социалистической часа два грейдеры ходили и «Белорусы», - объективности ради замечает Данил Калачиков

- Да вообще в городе хаос на дороге, как колею накатали, так и ездим... Тротуары под снегом, вчера пришлось пройти по ул. Ленина от «Разноторга» до Коммунарского - ноги сломать можно, тропка натоптана, через дорогу накатано, нигде ничего не посыпано, - возмущается Татьяна Лобунец.

При этом некоторые посетители паблика говорят о бессмысленности таких постов в соцсетях - по их мнению, чиновники не бывают на этих страницах, не читают то, что пишут люди. Жаловаться надо напрямую в администрацию, считают комментаторы.

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