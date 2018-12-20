2018-12-20T06:53:44+03:00
Происшествия

Алтайский хирург ответит за смерть пациента

Его могут посадить на три года
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае состоится суд над хирургом, который неправильно оценил состояние пациента и тот впоследствии скончался.

Трагедия произошла в ноябре 2014 года. Бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу 35-летнего мужчину. На тот момент он был без сознания.

- Хирург неверно оценил состояние пациента и не диагностировал у него массивное внутреннее кровотечение. Врач выбрал консервативно-выжидательную тактику лечения, хотя в данной ситуации должен был провести экстренную операцию. В результате у мужчины произошла смертельная кровопотеря, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следствие было длительным. Было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, которые подтвердили наличие причинно-следственной связи между неправильной оказанной медицинской помощью и смертью пациента.

На данный момент расследование завершено. Дело передано в суд. Врача могут лишить свободы на срок до трех лет, а также запретить заниматься профессиональной деятельностью.

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