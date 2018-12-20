2018-12-20T05:01:56+03:00
Общество

Три ледовые переправы открыты в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Три ледовые переправы открыты в Алтайском крае на реке Обь.

В Быстроистокском районе (село Быстрый Исток - село Акутиха) грузоподъемность составляет три тонны), в Каменском районе (город Камень-на-Оби) - две тонны и в Усть-Пристанском районе (село Вяткино - село Клепиково) - 10 тонн.

- Во всех других местах выезд на лед опасен. Будьте внимательны при переправе по льду. Неукоснительно соблюдайте все требования безопасности. Не допускайте превышения установленной грузоподъемности, - призывают в региональном ГУ МЧС России.

Освидетельствование ледовых переправ проводят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты делают контрольные замеры льда, проверяют соответствие ледовой переправы необходимым требованиям.

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