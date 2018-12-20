Три ледовые переправы открыты в Алтайском крае
Три ледовые переправы открыты в Алтайском крае на реке Обь.
В Быстроистокском районе (село Быстрый Исток - село Акутиха) грузоподъемность составляет три тонны), в Каменском районе (город Камень-на-Оби) - две тонны и в Усть-Пристанском районе (село Вяткино - село Клепиково) - 10 тонн.
- Во всех других местах выезд на лед опасен. Будьте внимательны при переправе по льду. Неукоснительно соблюдайте все требования безопасности. Не допускайте превышения установленной грузоподъемности, - призывают в региональном ГУ МЧС России.
Освидетельствование ледовых переправ проводят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты делают контрольные замеры льда, проверяют соответствие ледовой переправы необходимым требованиям.
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