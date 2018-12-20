Барнаул встал в девятибалльных пробках утром 20 декабря
Снег, который не прекращается в Барнауле со вчерашнего вечера, вызвал пробки на дорогах города утром 20 декабря. Достигает обстановка девяти баллов.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте – там автомобили стоят в заторе от Малаховского кольца до проспекта Строителей. Также с трудом машины едут в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова - там ДТП. Очевидцы сообщают, что около ТРЦ "Весна" и на площади Октября также произошли ДТП.
Если объезжать центр города, то все равно можно встать в пробках – движение затруднено на нескольких участках Змеиногорского тракта и на улице Кутузова.
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