2018-12-20T06:16:12+03:00
Общество

Барнаул встал в девятибалльных пробках утром 20 декабря

Вызваны заторы снегом
Дарья САВЕНКО
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Скриншот «Яндекс. Пробки»Скриншот «Яндекс. Пробки»
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Снег, который не прекращается в Барнауле со вчерашнего вечера, вызвал пробки на дорогах города утром 20 декабря. Достигает обстановка девяти баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте – там автомобили стоят в заторе от Малаховского кольца до проспекта Строителей. Также с трудом машины едут в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова - там ДТП. Очевидцы сообщают, что около ТРЦ "Весна" и на площади Октября также произошли ДТП.

Если объезжать центр города, то все равно можно встать в пробках – движение затруднено на нескольких участках Змеиногорского тракта и на улице Кутузова.

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