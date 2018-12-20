Рождественская ярмарка открылась в парке «Барнаульская крепость»

СЕГОДНЯ 04:06 2018-12-20T04:06:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке «Барнаульская крепость» на проспекте Социалистический, 97 работает рождественская ярмарка, на которой можно купить подарки ручной работы.

В самом парке говорят, что сделали ее по лучшим европейским традициям и наделили алтайским колоритом. Помимо новогодних подарков там есть праздничные фотозоны, где можно сделать фотографии.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ярмарка работает каждые выходные декабря с 15.00 до 18.00, вход свободный.

Читайте также

В сквере им. Германа Титова начал работать каток

В Барнауле в минувшие выходные начала работать ледовая площадка в сквере им. Германа Титова. Стоимость проката коньков составляет 100 рублей в час, со своими коньками на лед можно выйти за 50 рублей в день. Работает каток ежедневно с 11.00 до 21.00 (подробнее).