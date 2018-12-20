2018-12-20T04:06:23+03:00
Общество

Рождественская ярмарка открылась в парке «Барнаульская крепость»

Дарья САВЕНКО
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В парке «Барнаульская крепость» на проспекте Социалистический, 97 работает рождественская ярмарка, на которой можно купить подарки ручной работы.

В самом парке говорят, что сделали ее по лучшим европейским традициям и наделили алтайским колоритом. Помимо новогодних подарков там есть праздничные фотозоны, где можно сделать фотографии.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ярмарка работает каждые выходные декабря с 15.00 до 18.00, вход свободный.

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