В сквере им. Германа Титова начал работать каток

19 Дек. 15:59 2018-12-19T15:59:08+03:00

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В Барнауле в минувшие выходные начала работать ледовая площадка в сквере им. Германа Титова.

Как сообщили в городской администрации, каток освещается в темное время суток и украшен праздничной иллюминацией. Переодеться можно в бесплатном гардеробе.

Стоимость проката коньков составляет 100 рублей в час, со своими коньками на лед можно выйти за 50 рублей в день. Работает каток ежедневно с 11.00 до 21.00.

В настоящий момент в городе открыты 21 каток и 31 хоккейная коробка.

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В Барнауле сейчас хорошая погода для прогулок. Однако разнообразить прогулки можно и походом на каток. Такой вид активности отлично тренирует мышцы и выносливость, закаливает организм, а также дарит очень много положительных эмоций (подробнее).