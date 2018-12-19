2018-12-19T14:06:13+03:00
Общество

Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах

Хозяин задолжал по кредиту 2 млн рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Кто купить такое имущество не понятноКто купить такое имущество не понятноФото: Олег УКЛАДОВ
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Судебные приставы арестовали половину автомобиля за долги жителя Горно-Алтайска и выставили ее на торги. Он задолжал по кредиту около 2 млн рублей.

Должнику принадлежит полдоли в праве собственности на автомобиль Skoda Yeti, которую он покупал вместе с женой. Потом супруги разошлись и поделили имущество, машина досталась женщине (как и часть кредита, из-за которого она может лишиться собственности).

- Согласно решению суда машина является совместно нажитой, а соответственно должник является владельцем половины доли автомобиля, на которую возможно обратить взыскание в счет погашения задолженности, - говорят в службе судебных приставов Республики Алтай.

Кстати, женщине было предложено выкупить долю бывшего мужа, однако она отказалась. Суд решил выделить долю должника на указанный автомобиль и пустить ее с молотка в счет погашения долгов.

Кто согласится выкупить половину автомобиля - пока не понятно.

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